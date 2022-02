Green pass, Fedriga: Se i dati lo permettono, via dal 1° aprile (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Mi auguro che se la situazione pandemica lo permetterà si possa andare verso l’apertura. Nessuno vuole tenere chiuso, nessuno è innamorato del Green pass. E’ chiaro che certe misure sono state prese in un momento in cui la pandemia cresceva. Se i dati, come oggi ci dicono, dovessero continuare in modo positivo, prima si toglie il Green pass e meglio è per tutti”. Lo dice Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ sulla cancellazione del Green pass dal 1 aprile. “Noi dobbiamo essere molto pragmatici nell’affrontare la pandemia e penso che questa non abbia né colori politici, né bandiere ed è sbagliato politicizzarla o ideologizzarla”, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Mi auguro che se la situazione pandemica lo permetterà si possa andare verso l’apertura. Nessuno vuole tenere chiuso, nessuno è innamorato del. E’ chiaro che certe misure sono state prese in un momento in cui la pandemia cresceva. Se i, come oggi ci dicono, dovessero continuare in modo positivo, prima si toglie ile meglio è per tutti”. Lo dice Massimiliano, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ sulla cancellazione deldal 1. “Noi dobbiamo essere molto pragmatici nell’affrontare la pandemia e penso che questa non abbia né colori politici, né bandiere ed è sbagliato politicizzarla o ideologizzarla”, ...

