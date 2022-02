Grecia, in fiamme traghetto diretto a Brindisi (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un incendio è scoppiato a bordo del traghetto ‘Euroferry Olympia’ della Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Secondo quanto riportano i media greci, le fiamme si sono sviluppate a bordo all’altezza dell’isola di Corfù, nel garage del traghetto, probabilmente in un camion. Il capitano della nave ha dato l’ordine di evacuazione alle 4.30 del mattino. Tutti i 237 passeggeri e i 50 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di salvataggio, ha reso noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katsafados, precisando che stanno tutti bene. In soccorso al traghetto in fiamme sono arrivate cinque imbarcazioni della Guardia Costiera greca e anche altre navi private che si trovavano nella zona si sono unite alle operazioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un incendio è scoppiato a bordo del‘Euroferry Olympia’ della Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a. Secondo quanto riportano i media greci, lesi sono sviluppate a bordo all’altezza dell’isola di Corfù, nel garage del, probabilmente in un camion. Il capitano della nave ha dato l’ordine di evacuazione alle 4.30 del mattino. Tutti i 237 passeggeri e i 50 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di salvataggio, ha reso noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katsafados, precisando che stanno tutti bene. In soccorso alinsono arrivate cinque imbarcazioni della Guardia Costiera greca e anche altre navi private che si trovavano nella zona si sono unite alle operazioni di ...

alessanFERRON : RT @tempoweb: In fiamme il #traghetto Igoumenitsa-Brindisi: passeggeri salvi per miracolo. Il giallo sul rogo - barinewstv : Incendio su nave in viaggio dalla Grecia verso Brindisi: 288 persone salvate da gdf, verranno portati a Corfù. Fia.… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Messi in salvo 237 passeggeri e 50 membri dell'equipaggio. #incendio #traghetto - ilriformista : Le fiamme divampate nella notte, al largo dell'isola di Corfù. La nave è stata evacuata: non risultano feriti. Da c… - Avvocatocapita1 : Monopoli di fatto nella gestione delle linee, prezzi stratosferici servizi di merda. Traghetto in fiamme, incendio… -