Grave incidente sulla Variante | due persone trasportate al Moscati

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 18.00 di oggi 18 febbraio sono intervenutiSS 7, denominata, non molto distante dalla nostra sede, per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si ribaltava. A bordo delle due auto, due uomini, uno di 33 anni e uno di 90, entrambi rimasti feriti nel violento impatto. Gli stessi sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedaledi Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

