Giovedì 17 Febbraio 2022 – 405ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 18 febbraio 2022) seduta Ora inizio: 15:00 La seduta è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata con i Ministri della cultura e dello sviluppo economico. Il Ministro della cultura Franceschini ha risposto all’interrogazione (3-03095) illustrata dal sen. Rampi (PD) sui fondi per il finanziamento di attività socio-culturali nelle periferie urbane: quest’anno sono stati destinati 22,2 milioni di euro al finanziamento, nelle aree periferiche delle 14 città metropolitane, di progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale attraverso spettacoli dal vivo. Il Ministro spera che questo finanziamento divenga stabile. Il Ministro della cultura ha risposto all’interrogazione (3-03092) illustrata dalla sen. Corrado (Misto), sulla concessione di una licenza “aperta” per l’uso delle immagini ... Leggi su udine20 (Di venerdì 18 febbraio 2022)Ora inizio: 15:00 Laè dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata con i Ministri della cultura e dello sviluppo economico. Il Ministro della cultura Franceschini ha risposto all’interrogazione (3-03095) illustrata dal sen. Rampi (PD) sui fondi per il finanziamento di attività socio-culturali nelle periferie urbane: quest’anno sono stati destinati 22,2 milioni di euro al finanziamento, nelle aree periferiche delle 14 città metropolitane, di progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale attraverso spettacoli dal vivo. Il Ministro spera che questo finanziamento divenga stabile. Il Ministro della cultura ha risposto all’interrogazione (3-03092) illustrata dalla sen. Corrado (Misto), sulla concessione di una licenza “aperta” per l’uso delle immagini ...

Advertising

Conte_Official : PAOLO CONTE, VIA CON ME: il film documentario diretto da @gioverdelli su #PaoloConte, in prima visione assoluta dom… - rtl1025 : ?? Ieri sono passati a trovarci @Mahmood_Music e #Blanco: tra chiacchiere e risate hanno ritirato anche il Premio c… - raicinque : È universalmente considerato il disco simbolo del grunge, l'ultimo album spartiacque nella storia del rock. “Nirvan… - fra_generoso : RT @YATAItaly: Giovedì 24 febbraio ore 20, presso il Sydney Hotel di Bologna, il Club Atlantico di Bologna @ATA_Italia presenta la conferen… - ReggioPress : Tg Reggio, giovedì 17 febbraio 2022 -