Djimsiti bomber che non t’aspetti | ma ad Atene servirà un’altra Atalanta

(Di venerdì 18 febbraio 2022) In mancanza di un vero centravanti, la Dea di Coppa se ne inventa uno in casa. Nella gara di andata dei playoff di Europa League,è il mattatore della serata e con una splendida doppietta riesce a ribaltare l’iniziale vantaggio dei greci. E’ così che l’, spinta anche dai 9.000 del Gewiss Stadium, supera l’Olympiacos e potrà andare al Pireo tra una settimana per la gara di ritorno con due risultati su tre a disposizione. Sul piano del gioco, la formazione nerazzurra non disputa una delle sue migliori partite, forse intimorita dall’importanza del risultato in palio. Troppe le palle sbagliate, soprattutto nella prima parte di gara, durante la quale i greci ne approfittano per portarsi avanti con un bel tiro di Soares. Per i nostri nessun tiro nello specchio della porta avversaria, con quel gioco teso a volerci arrivare sempre col pallone ...