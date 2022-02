Ci siamo | Le grandi reti neurali potrebbero essere leggermente consapevoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilya Sutskever è un neurologo, famoso come cofondatore di OpenAI, l’organizzazione non profit di ricerca sull’intelligenza artificiale che si occupa di promuovere e sviluppare un’AI amichevole. Bene, secondo Sutskever le grandi reti neurali sono prossime allo sviluppo della consapevolezza. Anzi, l’avrebbero già raggiunta. Cosa significa? Stanno forse per arrivare nuovi robot coscienti? Il futuro delle reti neurali: AI e coscienza (Pixabay) – curiosauro.itreti neurali coscienti, o almeno leggermente consapevoli Si dibatte da decenni sul rapporto tra AI e coscienza. Molti ricercatori sostengono che l’intelligenza artificiale e le grandi reti neurali non potranno mai sviluppare una vera e ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilya Sutskever è un neurologo, famoso come cofondatore di OpenAI, l’organizzazione non profit di ricerca sull’intelligenza artificiale che si occupa di promuovere e sviluppare un’AI amichevole. Bene, secondo Sutskever lesono prossime allo sviluppo della consapevolezza. Anzi, l’avrebbero già raggiunta. Cosa significa? Stanno forse per arrivare nuovi robot coscienti? Il futuro delle: AI e coscienza (Pixabay) – curiosauro.itcoscienti, o almenoSi dibatte da decenni sul rapporto tra AI e coscienza. Molti ricercatori sostengono che l’intelligenza artificiale e lenon potranno mai sviluppare una vera e ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Molti di voi hanno già letto 'Kabul Crocevia del Mondo' e sto ricevendo bellissimi messaggi. Siamo però nell'epoca… - zazoomblog : Ci siamo Le grandi reti neurali potrebbero essere leggermente consapevoli - #siamo #grandi #neurali #potrebbero - SalaLettura : RT @WindTreOfficial: Siamo più grandi ma consumiamo di meno. Più vicini all’ambiente. #WINDTRE #GIORNATAMONDIALEDELRISPARMIOENERGETICO ht… - evarist05268091 : @claudiocerasa Secondo me siamo vicini a grandi smottamenti nei vari Partiti: Draghi non si farà 'usurare'. tanti d… - UrasElisabetta : @GiuseppeConteIT Il problema rimane purtroppo poiché molti grandi professionisti come sappiamo non pagano le tasse… -