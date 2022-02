Chiarimenti sul rimborso Ryanair dopo problemi check-in con Vodafone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sarà possibile un rimborso Ryanair per quei clienti che, negli ultimi 2 giorni, hanno subito problemi nell’accesso al sito e all’app della compagnia se clienti Vodafone? Del disservizio si è ampiamente parlato su queste pagine, mettendo in chiaro come le anomalie abbiano riguardato solo i possessori di SIM dell’operatore rosso e dei virtuali ad esso associati (come la proprietaria ho. Mobile ma anche PosteMobile e non solo). Ora è normale che ci si chieda se ci sia la possibilità di un indennizzo, soprattutto per coloro che hanno dovuto provvedere al check-in in aeroporto non potendone usufruire online (e pagando ben 55 euro). La questione però è abbastanza delicata e complessa ed è dunque impossibile trattarla superficialmente. La prima cosa da dire è che i problemi dei giorni ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sarà possibile unper quei clienti che, negli ultimi 2 giorni, hanno subitonell’accesso al sito e all’app della compagnia se clienti? Del disservizio si è ampiamente parlato su queste pagine, mettendo in chiaro come le anomalie abbiano riguardato solo i possessori di SIM dell’operatore rosso e dei virtuali ad esso associati (come la proprietaria ho. Mobile ma anche PosteMobile e non solo). Ora è normale che ci si chieda se ci sia la possibilità di un indennizzo, soprattutto per coloro che hanno dovuto provvedere al-in in aeroporto non potendone usufruire online (e pagando ben 55 euro). La questione però è abbastanza delicata e complessa ed è dunque impossibile trattarla superficialmente. La prima cosa da dire è che idei giorni ...

