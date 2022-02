Carlotta Mantovan | la scelta radicale dell' ex moglie di Fabrizio Frizzi | come ha stravolto la sua vita

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la morte di, la sua ex, ha cambiato. La conduttrice, insieme alla figlia Stella, ha deciso di trasferirsi in un altro Paese europeo. Lo rivela Giuseppe Candela su Dagospia. Già a un anno dalla scomparsa del celebre conduttore, il 26 marzo 2018, laaveva deciso di dare una svolta alla sua, prendendosi una pausa dalla televisione e lasciando il timone di A tutta salute, in onda su Rai 3. Adesso, che sono passati quattro anni dalla morte di, sia lache sua figlia vivono in Francia. Tuttavia, non si sa se il loro sia un trasferimento definitivo o soltanto uno spostamento temporaneo. La conduttrice, che ha sempre dimostrato di ...