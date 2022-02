Calciomercato Milan | il rinnovo del difensore sfuma | un club di A piomba su di lui!

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilpotrebbe perdere un pezzo importante nella prossima finestra di mercato, un giocatore sul quale molto tempo fa è stato fatto un grande investimento e su cui si è posta addirittura la fascia di capitano. Alessio Romagnoli ACIldi Alessio Romagnoli è sempre più in salita. Stando a quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira le trattative tra le parti sono ferme dallo scorso novembre. Ad approfittare della situazione potrebbe essere la Lazio, che hanno individuato in lui il sostituto di Luiz Felipe e hanno già presentato un’offerta:contratto di cinque anni a 3,2 milioni di euro a stagione più bonus.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Piace #Mazraoui dell'Ajax: il giocatore va in scadenza a giugno, ma su di lui ci sono an… - cmdotcom : #Milan, due priorità sul mercato e la verità sul colpo #Bergwijn - DiMarzio : Il @acmilan ha trovato l'accordo per il rinnovo di Theo #Hernandez: domani l'annuncio ufficiale - Milannews24_com : Le ultime su futuro di #Belotti - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic: 'Quando torno butto giù lo stadio. Futuro? Tanti progetti, ma ora penso solo al calcio': 'Se to… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanLive.it

.it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Stadium di Torino. FORMAZIONI UFFICIALI ... JuricCLASSIFICA SERIE A:55 punti; Inter* 54; Napoli 53; Juventus 46; Atalanta* 44; Lazio 42;......perché naturalmente il suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nel corso deldi ... Barak, Caprari (Verona) 8 gol: Pasalic (Atalanta), Milinkovic - Savic (Lazio), Ibrahimovic (), ...Le porte del calciomercato invernale si sono chiuse a gennaio ... contratto in scadenza a giugno e su di lui ci sarebbero vari club italiani, in particolare Milan e Napoli. Stando agli aggiornamenti ...Insigne e compagni esultano dopo il gol (Credit Foto Getty Images) Come sappiamo a giungo Lorenzo Insigne saluterà Napoli dato che, durante la sessione invernale del calciomercato ... sembrerebbe ...