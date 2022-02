Brigitte Macron è trans A processo due donne accusate della fake news sulla Première Dame

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 febbraio 2022). Una bufala sul web che è costata cara a due. Una giornalista e una medium. Che dovranno comparire dinanzi al tribunale giudiziario di Parigi. Accusati di aver fatto circolare su internet false informazionidi Francia. Lo riferiscono fonti giudiziarie., adueUna prima udienza è stata fissata per il 15 giugno precisano le fonti citate dalla France Presse. Larisale all’autunno 2021. Forse con l’intento di screditare la coppia presidenziale in vista delle elezioni di aprile. Secondo le notizie circolare sui social ladysarebbe in ...