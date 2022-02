Amici | Nunzio entra in casetta ed è subito confronto con Christian

Advertising

Adrian71247295 : @AmiciUfficiale Non ho capito cosa deve chiarire Nunzio con Christian ? Invece di preoccuparsi per ballare dove già… - VandaLaTorre2 : RT @AmiciUfficiale: L'incontro di Nunzio con il maestro Todaro, il confronto tra Christian e Nunzio, una comunicazione da parte della prof… - benedetta_tpwk : RT @__oh_honey__: Nunzio entra ad amici. Christian: #Amici21 - babyno23 : RT @stirpedimatto: io non ancora realizzo che nunzio QUEL NUNZIO IL NUNZIO DI SETTEMBRE è tornato ad amici giuro mi sembra di vivere una si… - ginnypas : RT @stirpedimatto: io non ancora realizzo che nunzio QUEL NUNZIO IL NUNZIO DI SETTEMBRE è tornato ad amici giuro mi sembra di vivere una si… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Nunzio

Terminata la quarantena imposta ai nuovi ingressi dioggi è entrato in casetta. Qui l'accoglienza di Christian non è stata delle migliori. Ritrovatosi in giardino a parlare Christian ha ...Mesi fa, infatti, dopoaveva sparato a zero sul maestro sui social. Convocato in sala danza, Raimondo Todaro gli ha detto:Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Anticipazioni Amici 21: cosa accadrà nella puntata di oggi 18 febbraio ... Nel Daytime di ieri, 17 febbraio 2022, c’è stato il chiarimento tra Raimondo Todaro e Nunzio. Sembra andare tutto per il ...