Alex Belli confessa a Delia cosa ha detto a Soleil: “Hai fatto un disastro, cecchini contro di me” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri, Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un faccia a faccia. L’attore ha provato a spiegare alla modella, il motivo per il quale ieri ha deciso di sfogarsi con Soleil, andando a piangere tra le sue braccia, dopo aver avuto un vero e proprio crollo emotivo. “Io fuori di qui ho subito di tutto. Dalle tue parole e gli attacchi di Nathaly è successo di tutto. Avevo tutti contro, avevo il mondo contro. Tu non ti sei accorta, però mi hai dipinto in una brutta maniera” ha detto Alex Belli che ha cercato di far capire a sua moglie/non moglie, che il mondo fuori è fatto di persone brutte e cattive, pronte a impallinarti, metaforicamente parlando. Il Belli ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri,Duran hanno avuto un faccia a faccia. L’attore ha provato a spiegare alla modella, il motivo per il quale ieri ha deciso di sfogarsi con, andando a piangere tra le sue braccia, dopo aver avuto un vero e proprio crollo emotivo. “Io fuori di qui ho subito di tutto. Dalle tue parole e gli attacchi di Nathaly è successo di tutto. Avevo tutti, avevo il mondo. Tu non ti sei accorta, però mi hai dipinto in una brutta maniera” hache ha cercato di far capire a sua moglie/non moglie, che il mondo fuori èdi persone brutte e cattive, pronte a impallinarti, metaforicamente parlando. Ilha ...

