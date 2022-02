Zielinski illude | il Napoli strappa un 1-1 in casa del Barcellona

Advertising

calsciomercato : Zielinski illude il Napoli, la qualificazione si giocherà tutta al Maradona, 1-1 a Barcellona #BarcellonaNapoli… - Bertolca10 : Finisce 1-1 l'andata degli spareggi di #EuropaLeague: #Zielinski illude il Napoli e il Barca esce alla distanza tro… - NewsNqv : Finisce 1-1 l'andata degli spareggi di #EuropaLeague: #Zielinski illude il Napoli e il Barca esce alla distanza tro… - corrmezzogiorno : #Napoli Europa League: Zielinski illude, ma il Barcellona pareggia i conti con Torres - serieB123 : Europa League: Zielinski illude ma il Barcellona pareggia i conti con Torres -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski illude

Corriere del Mezzogiorno

La prodezza di Mertens addiritturagli azzurri nel primo tempo, poi tocca a Chiesa ... In mediana tocca a Lobotka - Demme, Mertens è il punto di riferimento centrale,gioca alle sue ...Spalletti conferma le difficoltà ditirandolo fuori dopo un'ora per inserire Ounas, l'allenatore esita a tentare altre varianti tattiche, non ha in panchina grandi risorse da valorizzare. ...Zielinski illude Spalletti E’ stata una partita a scacchi, intensa, molto raffinata dal punto di vista tattico. Il Barcellona ha provato a fare il suo solito gioco ricamato, fatto di trame fitte e di ...Finisce 1-1: Zielinski illude nel primo tempo, Torres agguanta il pareggio su calcio di rigore. Il Barcellona non è quello di Messi ma una squadra comunque organizzata da Xavi con una linea ...