Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 12:30 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 MASSIMILIANO VERZANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DI LAVORI, CI SONO CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FERROVIARIA Roma LIDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE POSSIBILI RITARDI E RIPROGRAMMAZIONE DEI TRENI IN VIAGGIO FINO ALLE ORE 15:00 BENE è TUTTO DA MASSIMILIANO VERZANI, A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022)DEL 17 FEBBRAIOORE 11.20 MASSIMILIANO VERZANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CIRCONE SCORREVOLE SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DI LAVORI, CI SONO CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FERROVIARIALIDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE POSSIBILI RITARDI E RIPROGRAMMAZIONE DEI TRENI IN VIAGGIO FINO ALLE ORE 15:00 BENE è TUTTO DA MASSIMILIANO VERZANI, A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA Servizio fornito da Astral

Advertising

romanoesaurito : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Auto in sosta vietata a via Giovanni Faldella, temporaneo stop per le linee di bus 339 e 349. - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-02-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-02-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Nomentana tra SP29b-Romitorio e SP23a-Poggio Fiorito - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via della Casetta Mattei -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Incidente via Pontina: detriti in strada dopo tamponamento, traffico e rallentamenti ... con inevitabili conseguenze alla viabilità. L'incidente stradale è infatti avvenuto sulla via ... Da qui il traffico con rallentamenti e disagi per gli automobilisti in entrata a Roma. Un ritardo nella ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 02 - 2022 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 MASSIMILIANO VERZANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA' ...DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... con inevitabili conseguenze alla. L'incidente stradale è infatti avvenuto sulla via ... Da qui il traffico con rallentamenti e disagi per gli automobilisti in entrata a. Un ritardo nella ...DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 MASSIMILIANO VERZANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA' ...DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE...