Twister | le sequenze del tornado ti prendono e non ti mollano più

(Di giovedì 17 febbraio 2022)Canale 20 ore 21.05. Con Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes. Regia di Jan De Bont. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Bill e Jo sono due coniugi che di professione vanno a caccia di uragani. Non si limitano a prevedere e a seguire le tempeste. Hanno messo a punto uno speciale congegno che permette di vedere la struttura interna di un cataclisma e in avvenire poterlo neutralizzare. L'occasione buona (anzi terribile) per sperimentare il congegno Bill e Jo l'avranno durante uno spettacolareche devasta una zona dell'Oklahoma. PERCHÈ VEDERLO Perché ledel, nella seconda parte sono straordinarie e ci ricordano che De Bont è il regista di "Speed" e sa come afferrare lo spettatore e non mollarlo più fino al centesimo minuto. I personaggi sono di maniera, però mandate a ...