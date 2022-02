Torre Annunziata, uccide la ex sotto gli occhi del nuovo fidanzato: ergastolo per Carfora (Di giovedì 17 febbraio 2022) Arriva la decisione dei giudici per Salvatore Carfora, il 38enne di Torre Annunziata accusato di aver ucciso nel 1 febbraio 2021 la sua ex compagna Sonia di Maggio. La donna fu sorpresa nelle strade di Minervino di Lecce in compagnia del suo nuovo fidanzato e aggredita con 31 coltellate. Torre Annunziata, ergastolo per Salvatore Carfora L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Arriva la decisione dei giudici per Salvatore, il 38enne diaccusato di aver ucciso nel 1 febbraio 2021 la sua ex compagna Sonia di Maggio. La donna fu sorpresa nelle strade di Minervino di Lecce in compagnia del suoe aggredita con 31 coltellate.per SalvatoreL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

