(Adnkronos) – Tre proposte per contrastare gli infortuni e le truffe e per riqualificare il settore delle costruzioni. Le avanza, con Adnkronos/Labitalia, Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, a poche ore dal possibile intervento del Governo sulla vicenda 'bonus' per l'edilizia. "La prima proposta che avanziamo -dice Genovesi- e che già vede d'accordo tutte le parti sociali del settore, sindacati ed imprese, è questa: occorre stabilire che per aver diritto agli incentivi, per i lavori edili, i committenti devono rivolgersi solo ad imprese che applichino i Ccnl edili. Questo contrasterebbe non solo la giungla contrattuale nei cantieri e relativo dumping, promuovendo il ccnl che per formazione specifica e obbligatoria, ruolo degli Rslt, funzione di consulenza degli enti bilaterali, organizzazione del lavoro garantisce la massima ...

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus tre Bonus casa 2022: qual è il migliore da gestire in condominio Nel momento in cui si ha l'esigenza di sostituire le finestre, si hanno a disposizione tre bonus casa 2022 ovvero Superbonus Ecobonus Bonus per la ristrutturazione Come orientarsi nella scelta ? Se ...

Superbonus, tre proposte dalla Fillea Il segretario generale Genovesi: "Stabilire che per aver diritto agli incentivi, per i lavori edili, i committenti devono rivolgersi solo ad imprese che applichino i ccnl edili" Tre proposte per contrastare gli infortuni e le truffe e per riqualificare il settore delle costruzioni . Le avanza, con Adnkronos/Labitalia, Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil ...

Superbonus, tre proposte dalla Fillea Adnkronos Bollette, domani il Consiglio dei ministri sui rincari. Giorgetti: “Necessità oltre le disponibilità”. Wwf: “Direzione sbagliata” Si continua a discutere a palazzo Chigi su quanto e come intervenire per arginare l’impatto del caro energia. Per domani è fissato il Consiglio dei ministri da cui dovrebbe arrivare la risposta. Oggi ...

Crediti, il Governo apre a tre cessioni con «bollino» Da una parte le norme anti truffe, dall’altro misure anti-speculazione. Saranno operative già dalla prossima settimana le novità che il Governo conta di introdurre per consentire, da una parte il pien ...

