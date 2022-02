Spalletti | “È stata una figata | abbiamo fatto una partita forte”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo il pareggio del Camp Nou contro il Barcellona, l’allenatore azzurro Lucianoha parlato in conferenza stampa nel post. Il tecnico azzurro ha analizzato la prestazione dei suoi uomini, rilasciando le seguenti dichiarazioni:Napoli “Sono felice dei calciatori che ho, non li cambi con gli altri. Vado a giocarmi lacon i miei ragazzi sempre. Èunapazzesca, tutti vorrebbero essere nella mia posizione e mi godo il momento. In alcuni momenti però la squadra non fa quello che vorrei facesse e mi faccio trasportare”. “Osimhen e la squadra hannounaottima.unacontro una squadra ...

Queste le parole di: ' Il pareggio ci lascia buone sensazioni. Bene nel primo tempo, da rivedere l'atteggiamento nella ripresa. C'èpaura? Non la chiamerei così, la chiamerei soltanto ...... LucianoDopo il pareggio al Camp Nou contro il Barcellona in Europa League, l'allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa.(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Il rigore per il Barcellona non c'era, ma il pareggio è il risultato più giusto. E' il giudizio di Luciano Spalletti sulla partita che il tecnico del Napoli affida ai ...Vista l'ottima prestazione, il pareggio è un risultato che sta stretto al Napoli e a Luciano Spalletti. PRIMO TEMPO - Il Barca parte forte, ma fatica a concretizzare. Otto conclusioni, ma solo una ...