Sofìa Jirau, la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down (Di giovedì 17 febbraio 2022) Portoricana, 24 anni, è una delle 18 nuove testimonial di «Love Cloud», una nuova linea, nel segno dell’inclusività. «Ci ho lavorato e il sogno si è avverato» Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 febbraio 2022) Portoricana, 24 anni, è una delle 18 nuove testimonial di «Love Cloud», una nuova linea, nel segno dell’inclusività. «Ci ho lavorato e il sogno si è avverato»

