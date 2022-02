Sci alpino, Davide Brignone: “Mia mamma ha ragione a pensare certe cose, ma perché dirle?” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una grande soddisfazione e la voglia di non farsi coinvolgere. Davide Brignone si sta godendo una giornata di festa. Lui, in qualità di fratello e tecnico personale di Federica Brignone, ha potuto sorridere del bronzo dell’azzurra nella combinata alpina odierna delle Olimpiadi Invernali a Pechino. Una medaglia importante che bissa l’argento conquistato da Federica nel gigante sulle nevi cinesi. Un rapporto molto stretto quello tra i due, oggetto di contrasto forte con la FISI, ma poi accettato e risultati alla mano premiante per l’equilibrio della sciatrice nostrana. A scuotere però le ore di avvicinamento alla combinata sono state le dichiarazioni della madre di Federica e Davide, Ninna Quario (ex atleta e collaboratrice per il Giornale), nelle quali in un’intervista a Radio Capital aveva definito “egocentrica” Sofia ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una grande soddisfazione e la voglia di non farsi coinvolgere.si sta godendo una giornata di festa. Lui, in qualità di fratello e tecnico personale di Federica, ha potuto sorridere del bronzo dell’azzurra nella combinata alpina odierna delle Olimpiadi Invernali a Pechino. Una medaglia importante che bissa l’argento conquistato da Federica nel gigante sulle nevi cinesi. Un rapporto molto stretto quello tra i due, oggetto di contrasto forte con la FISI, ma poi accettato e risultati alla mano premiante per l’equilibrio della sciatrice nostrana. A scuotere però le ore di avvicinamento alla combinata sono state le dichiarazioni della madre di Federica e, Ninna Quario (ex atleta e collaboratrice per il Giornale), nelle quali in un’intervista a Radio Capital aveva definito “egocentrica” Sofia ...

Advertising

fanpage : #Beijing2022, Federica #Brignone conquista il bronzo nella Combinata di sci alpino! Grande! ???? - Eurosport_IT : 'Fly Mika, you can': che bella sorpresa di Sofia Goggia per Mikaela Shiffrin! ???? @MikaelaShiffrin | @goggiasofia |… - Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - LucaCico80 : RT @Eurosport_IT: ?? Sci Alpino: ??x14, ??x11, ??x11 ?? Sci di fondo: ??x9, ??x14, ??x13 #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 | #Ita… - LucaCico80 : RT @Eurosport_IT: 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olimpiche… -