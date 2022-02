Referendum | Ferrara C penale Palermo | ' segnale politico potente ma affluenza a rischio' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 febbraio 2022), 17 feb. (Adnkronos) - "I referendum costituiscono unmolto importante, anche se, per quanto riguarda la separazione delle carriere, il quesito non cancella il progetto di legge costituzionale che per l'Unione Camere penali resta centrale e inderogabile". Lo ha detto all'Adnkronos Fabio, Presidente della Cameradi, commentando la decisione della Corte Costituzionale. "Un'approvazione di questo referendum sulla separazione delle funzioni - dice -sarebbe un salto di qualità, a mio avviso, al progetto di legge costituzionale già in Parlamento". Peril referendum "riguarda la separazione delle funzioni che non è il nostro traguardo, ma costituisce l'aspetto, il ...