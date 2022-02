Referendum | Cappato | “Manipolata la realtà | o per errore o per malafede”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ascoltare la conferenza stampa del presidente Amato ci ha dato la certezza di elementi di valutazione politica, perché si è trattato di una conferenza stampa politica”. Così Marcoalla Conferenza stampa dei Comitati promotori deisu eutanasia e cannabis. “La conferenza di oggi si rende necessaria a seguito della conferenza stampa di Amato”, presidente della Corte Costituzionale. “Noi non abbiamo ancora le motivazioni con le quali la Corte ha dichiarato inammissibili i due. C’è solo un comunicato stampa relativo ad uno dei quesiti che evoca la tutela delle persone più deboli e fragili, unica cosa che sappiamo in termini di giudizio di ammissibilità – afferma – Ci eravamo permessi di fare valutazioni sul carattere politico del giudizio, come avevano scritto autorevoli costituzionalisti ...

, da Amato valutazione politica 'Il presidente Amato ha detto cose non vere, oggi si direbbe fake news'. Cosi' Marco Marco, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, nella ...... il tesoriere dell'Associazione Coscioni Marco. LA DIRETTA "Sull'inammissibilità delsulla cannabis c'è stato un errore tecnico e un intento politico . Su quel quesito al ...