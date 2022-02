Nunzia De Girolamo | oggi | marito | partito e titolo di studio dell’ex parlamentare

(Di giovedì 17 febbraio 2022)Denon è più in politica e neppure nella sua prima attività come forense. La sua vitaè la scrittura ma anche la televisione.DeDeè nata a Benevento nel 1975. Dopo essersi diplomata presso il liceo classico Pietro Giannone di Benevento si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. Dopo la carriera forense e quella politica, è passata alla televisione e alla scrittura. Dal 2018 scrive per sul quotidiano Il Tempo, dove ha una sua rubrica,Vobis, e anche su Libero, dove ha una sezione settimanale chiamata Piazza del Popolo. Da quell’anno fino al 2021 è una degli opinionisti e inviati di Non è l’arena, talk show ...

Giovanni Scifoni , attore della fiction 'Doc - Nelle tue mani', in cui interpreta il ruolo del neuropsichiatra infantile Enrico Sandri, ha rilasciato un'intervista ai microfoni diDe, nel corso della trasmissione di Rai Uno 'Ciao Maschio', andata in onda sabato 12 febbraio 2022. In primis, l'uomo ha parlato della sua paura nei confronti dei pugni : 'Da bambino ...Durante la puntata odierna de 'La vita in diretta',Dee Alberto Matano si sono scontrati in merito ad una questione particolarmente delicata: i dettagli Ha fatto scalpore l' episodio avvenuto presso il liceo Augusto Righi di Roma. Un'...Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 17 febbraio 2022, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ...Giovanni Scifoni, volto della fiction di successo di Rai Uno "Doc - Nelle tue mani": "Ho paura dei cazzotti per colpa del guardiano degli elefanti..." ...