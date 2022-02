Morto è 16 anni | parroco | ' Giuseppe non è scomparso nel nulla'

(Di giovedì 17 febbraio 2022) "non ènel, ora gioca a calcio nella squadra di dio, gioca per noi". E' uno dei passaggi dell'omelia di don Luigi Mancini, che durante i funerali a Monte Urano (Fermo), ha ...

Advertising

rtl1025 : ?? È morto Francesco #Chiarello, il docente di 33 anni che il 31 gennaio scorso a Rende (#Cosenza) si era dato fuoc… - Agenzia_Ansa : È morto a Bologna Paolo Pagani, 73 anni, titolare dell'Osteria 'Da Vito', uno dei più noti locali bolognesi, soprat… - Agenzia_Ansa : E' morto il farmacista che aprì la casa agli sfollati del sisma emiliano del 2012. Renzo Belli aveva 76 anni, ed e… - irisdg81 : RT @pbecchi: Abrignani:' Su miliardi di persone vaccinate, di cui centinaia di milioni sotto i 30 anni, non è morto nessuno per miocardite”… - graziamorisi : RT @malore_2021: ??QUALCUNO PUÒ AVVISARE LE AUTORITÀ COMPETENTI? INCOMINCIAMO A PREOCCUPARCI. 16/02/22??Salerno: UN’ALTRO CALCIATORE MORTO I… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni

E' uno dei passaggi dell'omelia di don Luigi Mancini, che durante i funerali a Monte Urano (Fermo), ha cercato di portare conforto ai familiari e agli amici di Giuseppe Lenoci, il 16ennein un ...Si indaga anche su una presunta mancanza nel referto che venne trasmesso dopo la morte in Procura a Milano nell'ambito dell'inchiesta sul caso del bimbo di quattrodeceduto lo scorso novembre per peritonite dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso del Policlinico nel giro di poche ore con una diagnosi di gastroenterite. In quell'atto trasmesso dall'...Stroncato da un male incurabile Dario Amabile, giovane musicista. Gli amici sui social: “Continuerai a viaggiare con la chitarra in spalla, la tua musica riecheggerà per sempre.” ...Tutte le notizie di incidente mortale magliano de' marsi - L'aquila News: notizie in tempo reale di Cronaca, Politica, Attualità e Sport ...