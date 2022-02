Margherita Hack: a Milano una statua dedicata alla scienziata (Di giovedì 17 febbraio 2022) E alla fine Margherita Hack avrà una statua tutta sua, quella che noi potremmo contemplare e celebrare. Non che ce ne fosse bisogno per ricordare la grandezza di una donna immensa, quella che ha compreso per prima che noi esseri umani “siamo fatti della stessa materia delle stelle”. La donna indipendente e anti convenzionale che si è liberata da ogni condizionamento sociale e religioso dedicando la sua intera vita allo sviluppo scientifico e tecnologico. Facendo della scienza la sua ragione di vita. Forse neanche l’ha mai voluta una statua, ma l’abbiamo voluta noi, per ricordarci di lei, per omaggiare il suo lavoro, la sua grandezza e l’immensa eredità che ci ha lasciato. Ed è sempre nostra la speranza che quella di Margherita Hack sia solo una delle tante opere ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 febbraio 2022) Efineavrà unatutta sua, quella che noi potremmo contemplare e celebrare. Non che ce ne fosse bisogno per ricordare la grandezza di una donna immensa, quella che ha compreso per prima che noi esseri umani “siamo fatti della stessa materia delle stelle”. La donna indipendente e anti convenzionale che si è liberata da ogni condizionamento sociale e religioso dedicando la sua intera vita allo sviluppo scientifico e tecnologico. Facendo della scienza la sua ragione di vita. Forse neanche l’ha mai voluta una, ma l’abbiamo voluta noi, per ricordarci di lei, per omaggiare il suo lavoro, la sua grandezza e l’immensa eredità che ci ha lasciato. Ed è sempre nostra la speranza che quella disia solo una delle tante opere ...

