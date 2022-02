Manifestazione studentesca, riunione in Questura (Di giovedì 17 febbraio 2022) E' programmato per questo pomeriggio, alle 18, un tavolo tecnico in Questura che metterà a punto le misure di sicurezza ed ordine pubblico in vista della annunciata mobilitazione studentesca di domani,... Leggi su gazzettadilivorno (Di giovedì 17 febbraio 2022) E' programmato per questo pomeriggio, alle 18, un tavolo tecnico inche metterà a punto le misure di sicurezza ed ordine pubblico in vista della annunciata mobilitazionedi domani,...

Advertising

DidimoChiavico : @RoccoTodero @raicio Guardo a volte il programma, ha spunti divertenti, tollero la politicizzazione, mi incuriosisc… - QuiNewsLivorno : Manifestazione studentesca, riunione in Questura a #Livorno - ViPiu_it : Manifestazione studentesca contro l’alternanza scuola-lavoro il 18 febbraio, FGC: manifestazioni in più di 40 città… - CosenzaChannel : «Fatti come quelli denunciati non possono restare nell’ombra e occorre stare vicini a coloro che stanno protestando… - LivornoPress : Scuola di Carta Livorno: venerdì manifestazione studentesca -