LIVE Combinata nordica, Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Austria prova a scappar via (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12.14 Seconda frazione: Schmid (Germania), Lamparter (Austria) e Nagai (Giappone) vedono Andersen (Norvegia) attaccato alle loro code. Quattro squadre per le medaglie. 12.13 Alla fine si ricompatta la situazione: Bjoernstad torna sotto e sono quattro le squadre assieme al primo cambio. 12.11 Germania e Giappone rapidamente si riportano sull’Austria, Norvegia a 12”. 12.10 Ora Faisst aumenta il ritmo e stacca la Norvegia, Watabe invece resta con il teutonico. 12.08 Iacopo Bortolas perde una decina di secondi dalla vetta e resta in nona posizione. 12.07 Il vantaggio di Rehrl resta di 18” a metà del primo giro. Schema imprevisto per Germania e Norvegia che nella seconda frazione rischiano di veder fuggire Lamparter. 12.05 Germania e Norvegia devono aumentare il ritmo altrimenti la medaglia d’oro rischia di ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14 Seconda frazione: Schmid (Germania), Lamparter (Austria) e Nagai (Giappone) vedono Andersen (Norvegia) attaccato alle loro code. Quattro squadre per le medaglie. 12.13 Alla fine si ricompatta la situazione: Bjoernstad torna sotto e sono quattro le squadre assieme al primo cambio. 12.11 Germania e Giappone rapidamente si riportano sul, Norvegia a 12”. 12.10 Ora Faisst aumenta il ritmo e stacca la Norvegia, Watabe invece resta con il teutonico. 12.08 Iacopo Bortolas perde una decina di secondi dalla vetta e resta in nona posizione. 12.07 Il vantaggio di Rehrl resta di 18” a metà del primo giro. Schema imprevisto per Germania e Norvegia che nella seconda frazione rischiano di veder fuggire Lamparter. 12.05 Germania e Norvegia devono aumentare il ritmo altrimenti la medaglia d’oro rischia di ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Combinata donne Olimpiadi in DIRETTA: bronzo Brignone. Ninna Quario: 'Goggia egocentrica, infortun… - infoitsport : LIVE Combinata nordica, Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Austria davanti, ma i distacchi da Norvegia, Germania… - Nerys__ : Buongiorno twitteri e twittere miei! Tutto bene? Oggi il mio live tweet di #Beijing2022 si concentrerà nel dettagl… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Austria davanti ma i distacchi da Norvegia Germania e G… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: grande equilibrio dopo due rotazioni. Azzurri molto ind… -