LIVE Combinata nordica, Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: la Norvegia scappa verso l’oro (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12.39 Partita l’ultima frazione: Graabak ha 10” su Fritz e Yamamoto, medaglia d’oro ipotecata per i norvegesi. Germania addirittura a 37”, ora parte la rimonta disperata di Geiger. 12.38 Devastante l’azione di Oftebro: la Norvegia stacca tutti. Austria e Giappone alle spalle, Germania in crisi. 12.36 Ora diventa quasi impossibile per i tedeschi: già 12” di ritardo, Frenzel in crisi. 12.34 Attenzione: attacca Greiderer e si stacca nuovamente la Germania con Frenzel. 12.32 In casa Italia è partito Raffaele Buzzi. 12.31 Eric Frenzel fatica, ma riesce a riportarsi sotto: sono nuovamente quattro squadre per l’oro. 12.29 Watabe chiude il gap subito, mentre fatica Frenzel che perde qualche metro. 12.27 L’Italia, con Samuel Costa, resta ovviamente in nona posizione. 12.26 Greiderer ed Oftebro davanti, ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Partita l’ultima frazione: Graabak ha 10” su Fritz e Yamamoto, medaglia d’oro ipotecata per i norvegesi. Germania addirittura a 37”, ora parte la rimonta disperata di Geiger. 12.38 Devastante l’azione di Oftebro: lastacca tutti. Austria e Giappone alle spalle, Germania in crisi. 12.36 Ora diventa quasi impossibile per i tedeschi: già 12” di ritardo, Frenzel in crisi. 12.34 Attenzione: attacca Greiderer e si stacca nuovamente la Germania con Frenzel. 12.32 In casa Italia è partito Raffaele Buzzi. 12.31 Eric Frenzel fatica, ma riesce a riportarsi sotto: sono nuovamente quattro squadre per. 12.29 Watabe chiude il gap subito, mentre fatica Frenzel che perde qualche metro. 12.27 L’Italia, con Samuel Costa, resta ovviamente in nona posizione. 12.26 Greiderer ed Oftebro davanti, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Combinata nordica Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Austria prova a scappar via - #Combinata #nordica… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Combinata donne Olimpiadi in DIRETTA: bronzo Brignone. Ninna Quario: 'Goggia egocentrica, infortun… - infoitsport : LIVE Combinata nordica, Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Austria davanti, ma i distacchi da Norvegia, Germania… - Nerys__ : Buongiorno twitteri e twittere miei! Tutto bene? Oggi il mio live tweet di #Beijing2022 si concentrerà nel dettagl… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Austria davanti ma i distacchi da Norvegia Germania e G… -