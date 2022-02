La Bce scommette ancora sulla crescita. Ma sull'inflazione non cambia idea

(Di giovedì 17 febbraio 2022) “L’economia risente sempre meno delle nuove ondate della pandemia” è il messaggio di fiducia che emerge dal Bollettino economico della Banca centrale europea. Quello pubblicato oggi è il primo del 2022 e, oltre ad analizzare la situazione economica attuale dell’area euro, riporta alcune previsioni per l’anno appena cominciato. Il documento racconta che finora la ripresa economica dagli effetti della pandemia c’è stata e prosegue bene. Anche il mercato del lavoro sta recuperando. L’ultimo trimestre del 2021 ha fatto registrare un rallentamento del prodotto interno lordo (aumentando solo dello 0,3 per cento), dopo due periodi disostenuta. Tuttavia, il pil dei 19 paesi che condividono l’euro è tornato ai livelli prepandemici già alla fine dello scorso anno. Per il 2022 ci si aspetta una grossasoprattutto nei mesi futuri - verso la ...

Sono queste le previsioni - al momento apparentemente molto ottimistiche - che la presidente della, Christine Lagarde , ha illustrato ieri all'Europarlamento riunito in seduta plenaria. Lagarde ......8 euro per azione (esborso 120mn) Il closing sarà soggetto alle autorizzazioni Antitrust e. "... così come anche Banco BPM - con il mercato chesu una imminente Opa da parte di UniCredit; ...