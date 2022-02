Intesa Sanpaolo lancia Up2Stars, il nuovo programma di valorizzazione per le startup (Di giovedì 17 febbraio 2022) Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, lancia “Up2Stars”, un nuovo programma di valorizzazione dedicato alle startup che coglie l'importanza di questo segmento di imprese quale motore imprescindibile dell'intera economia del Paese. L'obiettivo è stimolare il potenziale di innovazione che le startup possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della transizione digitale ed ecologica. Siamo infatti in una fase di rilancio dell'intera economia italiana, dove l'innovazione emerge come cruciale e centrale nei bandi del PNRR. Con Up2Stars Intesa Sanpaolo punta ad individuare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022), in collaborazione conInnovation Center,”, undidedicato alleche coglie l'importanza di questo segmento di imprese quale motore imprescindibile dell'intera economia del Paese. L'obiettivo è stimolare il potenziale di innovazione che lepossono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della transizione digitale ed ecologica. Siamo infatti in una fase di rilancio dell'intera economia italiana, dove l'innovazione emerge come cruciale e centrale nei bandi del PNRR. Conpunta ad individuare e ...

