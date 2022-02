Governo: Draghi in cabina, 'voluto da Mattarella per fare le cose' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il Governo è nato per fare le cose, è stato voluto dal Presidente Mattarella con questo obiettivo". Lo ha scandito con chiarezza, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario Draghi durante la cabina di regia a Palazzo Chigi, convocata al rientro da Bruxelles con il solo obiettivo di far chiarezza dopo l'incidente della notte sul Milleproroghe. E dopo aver espresso la sua posizione al Capo dello Stato, incontrato prima della riunione con i partiti. I capi delegazione, dopo 10 secondi di gelo che qualcuno descrive come interminabili, hanno sollevato una questione di metodo o gli incidenti - l'avvertimento - saranno inevitabili. Ma Draghi avrebbe ribattuto richiamando l'esempio della manovra, ricordando come, nonostante ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Ilè nato perle, è statodal Presidentecon questo obiettivo". Lo ha scandito con chiarezza, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mariodurante ladi regia a Palazzo Chigi, convocata al rientro da Bruxelles con il solo obiettivo di far chiarezza dopo l'incidente della notte sul Milleproroghe. E dopo aver espresso la sua posizione al Capo dello Stato, incontrato prima della riunione con i partiti. I capi delegazione, dopo 10 secondi di gelo che qualcuno descrive come interminabili, hanno sollevato una questione di metodo o gli incidenti - l'avvertimento - saranno inevitabili. Maavrebbe ribattuto richiamando l'esempio della manovra, ricordando come, nonostante ...

