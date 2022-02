Ferran Torres finisce in lacrime: arriva la risposta di Carles Puyol (Di giovedì 17 febbraio 2022) Non è passata inosservata la reazione di Ferran Torres al termine di Barcellona-Napoli, il calciatore si è disperato delle tante occasioni svanite fra le sue mani finendo addirittura in lacrime. Una reazione che ha mostrato ancor di più la sua volontà nel fare bene e portare il Barça alla vittoria e proprio per questo è arrivata anche la rassicurazione di Carles Puyol che rincuora il ragazzo dopo le sue lacrime. Ferran TorresL’ex Barcellona incoraggia tramite Twitter il ragazzo scrivendo: “Ci darai molte gioie”. ECCO IL TWEET: @FerranTorres20 nos dará muchas alegrías. Visca el Barça. — Carles Puyol (@Carles5Puyol) ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Non è passata inosservata la reazione dial termine di Barcellona-Napoli, il calciatore si è disperato delle tante occasioni svanite fra le sue mani finendo addirittura in. Una reazione che ha mostrato ancor di più la sua volontà nel fare bene e portare il Barça alla vittoria e proprio per questo èta anche la rassicurazione diche rincuora il ragazzo dopo le sueL’ex Barcellona incoraggia tramite Twitter il ragazzo scrivendo: “Ci darai molte gioie”. ECCO IL TWEET: @20 nos dará muchas alegrías. Visca el Barça. —(@) ...

