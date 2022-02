Fausto Cigliano | scompare l’ultima grande Voce della canzone napoletana

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 febbraio 2022) “Sarrà chi sa”, “E se domani”, “Ossessione ‘70”, “Napule mia” e “Ventata nova” sono solo alcuni dei gioielli del canzoniere firmato dal, probabilmente. Due giorni fa aveva tagliato il traguardo delle 85 primavere e oggi si fa largo a notiziasua scomparsa nel groviglio dei media, del web e dell’universo dei social. Come ha ricordato in queste ore il giornalista Carmine Aymone del Corriere del Mezzogiorno, storico ‘dorso’ del CorriereSera, l’artista napoletano era “da tempo ammalato e nell’ultimo periodo si era aggravato per un problema renale fino a spegnersi all’ospedale Gemelli ieri notte”. La sua ...