Entry list Wta 250 Guadalajara 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’Entry list del Wta 250 di Guadalajara 2022, evento in programma dal 21 al 27 febbraio 2022. Guida il seeding la britannica Emma Raducanu, che ha rinunciato al prestigioso Wta 1000 di Doha per giocare in Messico. presenti anche Sara Sorribes Tormo, Camila Osorio e la finalista dell’Australian Open Madison Keys. Nessuna tennista azzurra è stata ammessa direttamente nel tabellone. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici per il torneo di Guadalajara. Entry list WTA 250 Guadalajara 2022 1 Emma Raducanu (GBR) 18 2 Sara Sorribes Tormo (ESP) 35 3 Camila Osorio (COL) 50 4 Madison Keys (USA) 51 5 Nuria Parrizas-Diaz (ESP) 63 6 Sloane Stephens (USA) 67 7 Anastasia Potapova (RUS) 68 8 ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’del Wta 250 di, evento in programma dal 21 al 27 febbraio. Guida il seeding la britannica Emma Raducanu, che ha rinunciato al prestigioso Wta 1000 di Doha per giocare in Messico.anche Sara Sorribes Tormo, Camila Osorio e la finaa dell’Australian Open Madison Keys. Nessuna tennista azzurra è stata ammessa direttamente nel tabellone. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici per il torneo diWTA 2501 Emma Raducanu (GBR) 18 2 Sara Sorribes Tormo (ESP) 35 3 Camila Osorio (COL) 50 4 Madison Keys (USA) 51 5 Nuria Parrizas-Diaz (ESP) 63 6 Sloane Stephens (USA) 67 7 Anastasia Potapova (RUS) 68 8 ...

Advertising

zazoomblog : Entry list Atp Dubai 2022: i partecipanti e gli italiani presenti - #Entry #Dubai #2022: #partecipanti - livetennisit : Resa nota l’entry list del Future di Trento: al via Napolitano, Potenza e Passaro - PelleMotorsport : RT @StockCarLiveITA: Dopo una grande attesa, finalmente sono state pubblicate le entry list in vista di Daytona! Per la Cup Series ci sara… - StockCarLiveITA : Dopo una grande attesa, finalmente sono state pubblicate le entry list in vista di Daytona! Per la Cup Series ci s… - PelleMotorsport : Tutte le novità dell'entry list 2022 dell'European Le Mans Series #pellemotorsport #motori #racing #motorsport… -