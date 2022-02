Covid pigliatutto | resta al palo mezzo milione di esami e visite

Ultime Notizie dalla rete : Covid pigliatutto

Il Tirreno

... Cina e Giappone - soprattutto i primi due - veri e propri assidel nuovo e fiorente "... molto attive nel grande business dei tamponi figlio dell'emergenza. Per capirsi, nel corso ...Dopo il rinvio di un anno causato dalla pandemia di- 19, il nuovo regolamento tecnico entra ... BAHRAINBarcellona diventa così una prova generale in vista dei tre giorni di test ...Entro il 24 febbraio la Regione Toscana presenterà al ministero il piano per abbattere i ritardi nelle prestazioni. L’assessore Bezzini: «Per recuperare ci affidiamo all’attività aggiuntiva dei medici ...che perse contro il Bayern pigliatutto di quella stagione contrassegnata dal Covid – e sempre in cima alla lista dei migliori fischietti prescelti e designati per i match di cartello nella ...