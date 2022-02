Codacons su trasporto aereo lancia servizio per passeggeri

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo il grande successo dell’accordo sulla gestione dei reclami siglato con Ryanair e che ha portato alla risoluzione di oltre 2mila controversie avviate dai, il Codacons rila sua attività sul fronte dele ha avviato a partire dall’1 dicembre la piattaforma C.P.C. (Codacons Passengers Complaint) dedicata agli utenti alle prese con problemi relativi alle compagnie aeree. Un nuovoofferto dal Codacons che si propone di far ottenere in modo del tutto gratuito ai viaggiatori rimborsi e indennizzi da parte di tutti i vettori aerei per danni legati a ritardi dei voli, cancellazioni, perdita dei bagagli, e disservizi di varia natura. Nello specifico la piattaforma C.P.C. sarà una piattaforma unica a tutela di tutti idi ogni compagnia per ...