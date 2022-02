Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti giovedì 17 febbraio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a172022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 6.059 nuovi, 11, 14.661 tamponi molecolari, 65 in terapia intensiva, 1.098 nei reparti ordinari. SportFace.

Aumentano i nuovi positivi e risale anche la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 6.059 positivi su 44.991 tamponi esaminati , 246 in più di ieri con 1.508 test processati in più. Di questi, 4.813 su 30.330 sono positivi al ...Consueto appuntamento con ilemesso dall'Unità di Crisi della Regioneche ci aggiorna sulla situazione contagi Covid - 19, oggi 17 febbraio 2022. Covid, ildi oggi 17 febbraio 2022 Oggi i nuovi casi di coronavirus sono 6.059 (ieri 5.813 ) a fronte di 44.991 tamponi eseguiti (ieri 46.499). I deceduti sono 11 (3 registrati ieri) . ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a giovedì 17 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, alle prese c ...Sono otto le vittime del covid registrate nelle ultime 48 ore in Campania mentre altri tre deceduti in precedenza e registrati ieri ...