Barcellona-Napoli: preoccupano le condizioni di Anguissa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il centrocampista camerunense è uscito all’82’ per infortunio Al minuto 82 di Barcellona-Napoli, Andre Zambo Anguissa si è visto costretto ad abbandonare il campo. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il centrocampista camerunense è uscito all’82’ per infortunio Al minuto 82 di, Andre Zambosi è visto costretto ad abbandonare il campo. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - Eurosport_IT : TERMINA CON UN PAREGGIO L'ANDATA TRA BARCELLONA E NAPOLI ? Ottimo primo tempo per il Napoli che va avanti con Ziel… - infoitsport : Europa League, pari tra Barcellona e Napoli | Crollo Dortmund - infoitsport : Il Napoli gioca da squadra e il Barcellona pareggia solo grazie a un rigore per fallo di mignolo - ilNapolista -