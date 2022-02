AEW | Tony Khan ha fatto un riferimento al “caso Cody” dopo la puntata di Dynamite

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L’addio diRhodes alla AEW continua a far parlare il webtre giorni. Non poteva essere altrimenti visto che si tratta comunque del suo fondatore e del principale sostenitore sin dai tempi di All In.ne ha parlato anche se in maniera indirettala messa in onda di, chiedendo ai Best Friends un abbraccio per colmare una settimana difficilissima. Il segmento ripreso da un fan Video pic.twitter.com/0KlRMcAzse— Blake (@CheckPointRage) February 17, 2022

Ultime Notizie dalla rete : AEW Tony

Nel mondo del Pro - Wrestling può accadere di tutto . I fan si sono scatenati sui social in seguito all'annuncio diKhan secondo cui Cody e Brandi Rhodes lasceranno l'. A quanto pare le due parti non hanno trovato un accordo per rinnovare i rispettivi contratti, optando per una dipartita amichevole. Cody e ...La road to Revolution, prossimo PPV della Compagnia diKhan in programma a inizio marzo, inizia a farsi sempre più interessante. Continua infatti ad allargarsi il roster dellagrazie a due grandi debutti avvenuti nella puntata di questa settimana ...(SpazioWrestling.it) Stando infatti a quanto riportato da Andrew Zaraian, la dipartita di Cody è stata un vero e proprio shock per molti addetti ai lavori dell’AEW:. “Posso dirvi che questo ha causato ...La federazione di Jacksonville ha annunciato un piccolo concerto che andrà in scena il giorno prima di AEW Revolution, il loro primo PPV del 2022. Si avvicina sempre più il prossimo grande evento ...