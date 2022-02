(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ morto due giorni dopo aver compiuto 85 anni, a Roma, il più classico degli interpreti napoletani, considerato l’maestro della musica napoletana., molto popolare negli anni ’50 e ’60, autore e chitarrista raffinato, è stato un apprezzato custode della melodia partenopea e solo da qualche anno si era allontanato dalle scene. Per la sua antologia cinematografica della canzone napoletana ‘Passione’, John Turturro lo aveva voluto nel 2009 interprete di ‘Marzo’ ai piedi del Caravaggio al Pio Monte della Misericordia. Con la sua bella presenza e il tratto sempre signorile da giovane era stato anche attore in film come ‘Cerasella’ e ‘Guardia , ladro e cameriera’ di Steno.aveva vinto un festival di Napoli negli anni d’oro, nel 1959, con ‘Sarà chi sa’ ...

Advertising

anteprima24 : ** Addio a Fausto Cigliano, ultimo 'maestro' napoletano ** - PrinceKastaDOr : RT @effetronky: E'uscito di scena nel giorno del compleanno con gli ultimi applausi per una grande carriera addio Fausto Cigliano, cantant… - BRUNOB9561 : RT @diceNiNi: Addio a #FaustoCigliano Splendida voce della tradizione partenopea. - valentinoben : RT @cjmimun: addio a Fausto Cigliano, ultimo 'maestro' napoletano - NapoliNelCinema : Napoli nel Cinema dà l'addio a Fausto Cigliano uno dei migliori interpreti della Canzone Napoletana… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Fausto

Giornale di Brescia

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha espresso il suo cordoglio , a nome della città intera, per la scomparsa del MaestroCigliano , straordinario chitarrista ed interprete della canzone napoletana . Lo ha annunciato in una nota il Comune di Napoli .I cinque chitarristi del Festival di Napoli 1957: da sinistra, Amedeo Pariante, Ugo Calise, Armando Romeo,Cigliano e Sergio Centi Nel 1958 partecipa al Festival di Vibo Valentia, dove si ...Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha espresso il suo cordoglio, a nome della città intera, per la scomparsa del Maestro Fausto Cigliano, straordinario chitarrista ed interprete della canzone napol ...Una triste notizia ha colpito la città di Napoli e la sua canzone. È infatti scomparso il maestro Fausto Cigliano, grande interprete della musica partenopea. Sono tanti i messaggi d’affetto per lui e ...