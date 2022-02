60 metri indoor di fuoco | Jacobs in gara con Baker a Lievin

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La prima super sfida nell’atletica mondiale. Il primo faccia a faccia con un velocista americano tra i top mondiali. È ufficiale che giovedì sera a Liévin (Francia) Marcellincontrerà lo statunitense Ronnie, sprinter tra i più quotati del pianeta: è il terzo uomo di sempre sulla distanza dei 60grazie al missile da 6.40 lanciato nel 2018 ad Albuquerque, poche settimane prima di conquistare il bronzo mondialea Birmingham.è uno dei protagonisti della finale olimpica di Tokyo nei 100 (quinto in 9.95), dominata dal fuoriclasse delle Fiamme Oro con il record europeo di 9.80, e si è imbattuto inanche nella precedente semifinale, due ore prima, in quel magico 1° agosto, quando ha superato per un centesimo l’azzurro (9.83 a 9.84). Poco prima delle ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A che ora corre Marcell Jacobs? - Gli avversari di Marcell Jacobs Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Lievin (Francia), e ...Spicca Ricky Petrucciani (Lcz) che sabato 12 febbraio a Macolin ha corso i 400 metri in 46"49, migliorando nettamente il suo 46''72. Un tempo sinonimo di record ticinese assoluto e primato svizzero U2