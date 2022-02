(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà ilal Camp Nou nel match d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Alla vigilia della sfida, Fabiánha accompagnato il tecnico in sala stampa, ed ha analizzato la gara in conferenza ma anche il suo: Lascerai il Napoli? Dove ti piacerebbe giocare? “Per me è sempre bello piacere ai grandi club ma ho un altro anno di contratto con il Napoli e sto pensando solo a questo“. ##napoli #sscnapoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/JsRqYyT » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

zazoomblog : VIDEO FABIAN RUIZ l’ha detto sul suo futuro prima di Barcellona-Napoli! - #VIDEO #FABIAN #detto #futuro #prima - Spazio_Napoli : VIDEO | FABIAN RUIZ l’ha detto sul suo futuro prima di Barcellona-Napoli! - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Fabian al Camp Nou: 'Siamo già qui' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Fabian al Camp Nou: 'Siamo già qui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Fabian al Camp Nou: 'Siamo già qui' -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO FABIAN

Napoli Magazine

Ilcon gli highlights e i gol di Giana Erminio - Sudtirol 0 - 2 , match valido per la 27esima giornata della Serie C 2021/2022 . Il Sudtirol vince ancora grazie ai gol diTait al 38 e quello ...... che potranno seguire il match anche con il servizio di diretta streaminggarantito da Sky Go. il camerunense reduce dalla Coppa d'Africa dovrebbe fare coppia conRuiz, per il ruolo di ...Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona, il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. C’è una favorita per il passaggio del turno? “Sarà ...Fabian Ruiz ai microfoni di Sky apre ad un addio al Napoli: "Al momento sto bene in azzurro, ma ho sempre detto che vorrei tornare a casa mia". Fabian Ruiz ha rilasciato anche una one to one ai ...