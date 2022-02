Spalletti su Barcellona-Napoli: ”Non useremo una tattica particolare, andremo ad esibire il nostro calcio” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference al Camp Nou, alla vigilia di Barcellona–Napoli. Queste le sue parole: SU Barcellona – Napoli “Cuore o cervello? Servono piu’ cose, serve saper soffrire, conoscere il calcio. Dobbiamo andare in campo a tentare di vincere le partite, senza fare distinzioni. -afferma Spalletti – Si diventa grandi vincendo le partite, rincorrendo le competizioni e i risultati contro qualsiasi avversario. Non c’è una divisa differente da indossare tra una gara e l’altra. Dobbiamo essere sempre gli stessi. Bisogna trovare il contesto giusto per essere sempre noi stessi. Il gol in trasferta non vale piu’ il doppio? Non cambia niente. Si gioca per fare gol e per avere un equilibrio di squadra. ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference al Camp Nou, alla vigilia di. Queste le sue parole: SU“Cuore o cervello? Servono piu’ cose, serve saper soffrire, conoscere il. Dobbiamo andare in campo a tentare di vincere le partite, senza fare distinzioni. -afferma– Si diventa grandi vincendo le partite, rincorrendo le competizioni e i risultati contro qualsiasi avversario. Non c’è una divisa differente da indossare tra una gara e l’altra. Dobbiamo essere sempre gli stessi. Bisogna trovare il contesto giusto per essere sempre noi stessi. Il gol in trasferta non vale piu’ il doppio? Non cambia niente. Si gioca per fare gol e per avere un equilibrio di squadra. ...

