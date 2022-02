Skriniar: 'Se non segni il Liverpool ti punisce, ma l'Inter ha dominato' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milan Skriniar commenta a caldo la sconfitta Interna dell'Inter contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions: "In... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milancommenta a caldo la sconfittana dell'contro ilnell'andata degli ottavi di Champions: "In...

Advertising

FBiasin : - Ha fatto di tutto per vestire la maglia dell’#Inter. - Ha rinnovato il suo contratto senza fare un capriccio. - Q… - Inter : ??? | SKRINIAR ?? Con lui non si passa: ecco le parole di #Skriniar alla fine di #InterRoma ?? - Inter : ?? | NON SI PASSA! 51'- Chiusura sontuosa di #Skriniar ?? L'Inter riparte! #InterRoma 1?-0? #CoppaItaliaFrecciarossa #FORZAINTER ???? - zucamelo : Milan skriniar miglior difensore della serie A, lo ripeto perchè ancora molti non lo hanno capito - cate__belotti : @r_campix @itti_stef @Inter No, sono una che spera che non se ne vadano skriniar perisic.. -

Ultime Notizie dalla rete : Skriniar non Champions, Inter - Liverpool 0 - 2 in andata ottavi di finale Al 40' mani tra i capelli per Skriniar che di testa su corner non trova la deviazione vincente. Novità di formazione per il Liverpool a inizio ripresa con Firmino al posto di Diogo Jota. La prima ...

L'Inter lotta ma non basta, vince il Liverpool 2 - 0 ... mentre dall'altra parte serve un grande intervento di Skriniar per negare il vantaggio al neo ... L'Inter non riesce a reagire e all'83' incassa anche il raddoppio di Momo Salah, che mette in discesa la ...

Skriniar: 'Se non segni il Liverpool ti punisce, ma l'Inter ha dominato' Calciomercato.com INTER, SKRINIAR: "PECCATO, ABBIAMO DOMINATO" noi non abbiamo fatto gol poi abbiamo sbagliato e loro hanno segnato. Peccato, perché abbiamo dominato la partita e abbiamo dimostrato che l'Inter se la può giocare con chiunque". Così il difensore ...

L'Inter spaventa il Liverpool, ma I Reds vincono 2 a 0 Proprio Luis Diaz fa risvegliare i suoi, con un inserimento in area su cui chiude all’ultimo Skriniar. Il Liverpool riprende vigore ... con Dzeko che spreca un bel lancio di Vidal mentre Dumfries di ...

Al 40' mani tra i capelli perche di testa su cornertrova la deviazione vincente. Novità di formazione per il Liverpool a inizio ripresa con Firmino al posto di Diogo Jota. La prima ...... mentre dall'altra parte serve un grande intervento diper negare il vantaggio al neo ... L'Interriesce a reagire e all'83' incassa anche il raddoppio di Momo Salah, che mette in discesa la ...noi non abbiamo fatto gol poi abbiamo sbagliato e loro hanno segnato. Peccato, perché abbiamo dominato la partita e abbiamo dimostrato che l'Inter se la può giocare con chiunque". Così il difensore ...Proprio Luis Diaz fa risvegliare i suoi, con un inserimento in area su cui chiude all’ultimo Skriniar. Il Liverpool riprende vigore ... con Dzeko che spreca un bel lancio di Vidal mentre Dumfries di ...