Shadow Warrior 3 è entrato ufficialmente in fase Gold! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In attesa del suo arrivo ufficiale nel mese di marzo, Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno annunciato che Shadow Warrior 3 è (finalmente) entrato in fase Gold La serie di Shadow Warrior nacque nell’ormai (ahinoi) troppo lontano 1997 dalle mani di un’allora galoppante 3D Realms, per poi passare ufficialmente nel 2013 in quelle di Flying Wild Hog. Da allora, uno sviluppo travagliato ha portato infine alla nascita e alla crescita del terzo capitolo, chiamato non troppo fantasiosamente Shadow Warrior 3, che vedrà ufficialmente la luce su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 1 marzo. E se avete già salassato il vostro portafoglio con un febbraio piuttosto ricco, vedrete a che cosa vi porterà il prossimo mese (spoiler: la ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In attesa del suo arrivo ufficiale nel mese di marzo, Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno annunciato che3 è (finalmente)inGold La serie dinacque nell’ormai (ahinoi) troppo lontano 1997 dalle mani di un’allora galoppante 3D Realms, per poi passarenel 2013 in quelle di Flying Wild Hog. Da allora, uno sviluppo travagliato ha portato infine alla nascita e alla crescita del terzo capitolo, chiamato non troppo fantasiosamente3, che vedràla luce su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 1 marzo. E se avete già salassato il vostro portafoglio con un febbraio piuttosto ricco, vedrete a che cosa vi porterà il prossimo mese (spoiler: la ...

Advertising

tuttoteKit : Shadow Warrior 3 è entrato ufficialmente in fase Gold! #DevolverDigital #FlyingWildHog #PC #PS4 #ShadowWarrior3… - GamingToday4 : Shadow Warrior 3 è in gold, nessun ritardo per l’uscita - GamingToday4 : Shadow Warrior 3 svelato il trailer che annuncia ufficialmente la data di uscita - telodogratis : Shadow Warrior 3: svelati i requisiti minimi e consigliati per PC - zazoomblog : Shadow Warrior 3: svelati i requisiti della versione PC - #Shadow #Warrior #svelati #requisiti -