Seppi-Korda in tv stasera | orario | canale e diretta streaming Atp Delray Beach 2022

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andreasaffronterà Sebastianin occasione del secondo turno dell’Atp 250 di, evento di scena sul cemento outdoor statunitense. Il tennista italiano ha superato il tedesco Gojowczyk ed ha raggiunto per la seconda settimana di fila il secondo turno, dopo esserci riuscito già a Dallas. L’impegno odierno si prospetta proibitivo, visto che lo statunitenseè in grande ascesa e può vantare un ottimo tennis. Guai però a sottovalutare un veterano come, determinato a far valere la sua esperienza e stupire ancora. IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO L’incontro traè in programma, mercoledì 16 febbraio, sul Campo Centrale non prima delle ore 00.00. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Seppi Korda

A sfidare Andreassarà invece Sebastian, giustiziere di Thanasi Kokkinakis in due set. Dal trionfo sul cemento di Adelaide, il tennista australiano non ha ancora vinto un set. Se non ......e Sebastian, in rotta di collisione per la prima volta in carriera. Dopo un primo set condito da sette break - in cui riesce a tirarsi fuori dai guai solamente ai piedi del jeu decisif -...Andreas Seppi affronterà Sebastian Korda in occasione del secondo turno dell’Atp 250 di Delray Beach 2022, evento di scena sul cemento outdoor statunitense. Il tennista italiano ha superato il tedesco ...Gli ottavi scatteranno oggi. Nella parte alta lo statunitense Sebastian Korda liquida l’australiano Thanasi Kokkinakis per 6-4 6-1 e sfiderà Andreas Seppi, mentre l’uzbeko Denis Istomin elimina lo ...