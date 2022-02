Roma-Genoa | caso Calvarese | in corso interrogatori dopo segnalazione Aia

Advertising

sportface2016 : La Procura della #Figc, su segnalazione dell'Aia, ha aperto un procedimento per la presenza di #Calvarese a ridosso… - OfficialASRoma : ?? #ASRoma ?? Locanda dei Girasoli ?? I ragazzi e le ragazze della Locanda all'opera nel giorno di Roma-Genoa ?? Con… - solonapoli11 : RT @CalcioFinanza: Roma-Genoa, esposto dell'arbitro #Abisso su #Calvarese dopo il match: la Procura della #FIGC apre un’inchiesta https://t… - sportface2016 : #RomaGenoa, caso #Calvarese: in corso interrogatori dopo la segnalazione dell'Aia - Isoca90 : RT @sportface2016: La Procura della #Figc, su segnalazione dell'Aia, ha aperto un procedimento per la presenza di #Calvarese a ridosso dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

La FIGC ha aperto un'indagine per un comportamento sospetto di Gianpaolo Calvarese : l'ex arbitro è stato ingaggiato qualche settimana fa dai giallorossi come consulente , ma duranteil ...L'espulsione di Nicolò Zaniolo nel finale difa esplodere un nuovo caso, con tanto di indagini ai danni della squadra giallorossa. In particolare, l'arbitro di quel match, Rosario Abisso, avrebbe inviato un esposto contro un suo ex ...La Figc vuole vederci chiaro sul caso dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese notato nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro Rosario Abisso nel match Roma-Genoa. Il teramano, che si era dimesso a luglio ...SERIE A - Al termine di Roma-Genoa, dopo il gol annullato a Zaniolo e il rosso per proteste al giocatore, Calvarese - consulente per la Roma - era entrato nello spogliatoio degli arbitri per chiedere ...