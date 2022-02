RISULTATI | NWA Powerrr Trip 15 02 2022

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Idel PPV andato in scena lo scorso Sabato a Oak Grove, Kentucky (e su Fite Martedì): NWA– Sabato 12 Febbraio – Oak Grove, Kentucky (USA) – Chelsea Green batte Kenzie Paige – Jax Dane batte Eric Jackson Crockett CupFirst Round Match – The Fixers (Jay Bradley & Wrecking Ball Legursky) battono The OGK (Matt Taven & Mike Bennett) e passano il Turno Two Out of Three Falls Match – Colby Corino batte Rhett Titus – Mike Knox batte The Pope Eight Man Tag Team Match – Idolmania Sports Management (BLK Jeez, Jordan Clearwater & Tyrus) & Marshe Rockett (w/Austin Idol) battono Alex Taylor, Cyon, Matthew Mims & Rush Freeman NWA National Title Match – Anthony Mayweather batte Chris Adonis (c) e diventa Nuovo Campione!!! I Quit Match – ...