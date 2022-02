Ricerca: Draghi, 'donne ai margini e fuori da ruoli apicali, invertire rotta' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma. 16 feb. (Adnkronos) - "Realizzare il pieno potenziale della Ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella Ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le Ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno - che è qui con noi - la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della Ricerca. Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti". Così ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma. 16 feb. (Adnkronos) - "Realizzare il pieno potenziale dellavuol dire puntare su chi è stato spesso aidi questo mondo: le. Per troppo tempo le posizioni di vertice nellascientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più letrici italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno - che è qui con noi - la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della. Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono, costituiscono un esempio per tutti". Così ...

