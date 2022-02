Putin, l’Ucraina e la tempesta in arrivo (a Mosca) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La stampa russa lo annuncia con grande enfasi: le loro truppe si stanno ritirando dal confine ucraino anche se le manovre militari continuano. Mosca sostanzialmente dichiara vittoria e smorza la tensione. Non è arrivato ancora il sereno ma forse il peggio è passato. Quindi, come in tutte le crisi, è giusto che chi fa un passo indietro si dica vincitore. Nella politica che funziona bene non ci devono essere vinti ma tutti devono tornare a casa pensando di avere ottenuto di più. In effetti Vladimir Putin, geniale presidente della Russia, può vantare vari risultati. Ha destabilizzato l’Ucraina e ha allontanato lo spettro dell’adesione di Kiev all’odiata Nato. L’aumento dei prezzi del gas per la crisi poi ha portato un cospicuo profitto nelle sue tasche, che se non ripaga le spese delle esercitazioni belliche certo non lo lascia a mani ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La stampa russa lo annuncia con grande enfasi: le loro truppe si stanno ritirando dal confine ucraino anche se le manovre militari continuano.sostanzialmente dichiara vittoria e smorza la tensione. Non è arrivato ancora il sereno ma forse il peggio è passato. Quindi, come in tutte le crisi, è giusto che chi fa un passo indietro si dica vincitore. Nella politica che funziona bene non ci devono essere vinti ma tutti devono tornare a casa pensando di avere ottenuto di più. In effetti Vladimir, geniale presidente della Russia, può vantare vari risultati. Ha destabilizzatoe ha allontanato lo spettro dell’adesione di Kiev all’odiata Nato. L’aumento dei prezzi del gas per la crisi poi ha portato un cospicuo profitto nelle sue tasche, che se non ripaga le spese delle esercitazioni belliche certo non lo lascia a mani ...

